香港个股：国银租赁获准于爱尔兰设立分支机构，出资额5,000万美元

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月26日 - 中国国家开发银行 的飞机、基础设施租赁业务分支--国银金融租赁 周一称，已获得中国银监会批准其于爱尔兰设立分支机构，出资额5,000万美元。
国银租赁于联交所一份声明中称，近日收到银监会出具批覆，同意该公司在爱尔兰设立国银航空金融租赁有限公司，以自有资金出资5,000万美元，并占100%的股权。
公司并称，计划以国银航空金融租赁作为其海外特殊项目的公司的控股公司，以重组境外业务及将境外利润调回境内。
按照国际租赁行业的惯例，特殊目的公司乃用作飞机及船舶的登记拥有人。截至今年6月中为止，国银租赁拥有94家直接及间接持有的海外特殊目的公司，其中38家于爱尔兰注册，40家于香港注册，12家于开曼群岛注册。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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