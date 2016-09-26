台湾货币市场：季底及台风扰局使短率持续攀升，央行将视情况调节

* 跨月拆借需求旺，拆款利率升高 * 央行已注意到资金趋紧，将视状况调节 * 短票利率持续攀高，最高冲至0.45% * 债券附买回资金偏紧，利率随之上扬 记者 罗两莎 路透台北9月26日 - 台湾银行间拆款利率周一持续攀升。资金调度人士表示，季底因素且一大型银行未能 提供资金，再加上梅姬台风来袭扰局，致今天市场资金状况为〞紧〞张，拆款需求旺盛，利率随之走扬。 他们指出，今天虽有一家大型银行开始做跨月拆出，惟另一市场〞大金主〞却逆向拆入，让大家操作上更 为保守，部分手上有多余资金的银行宁可抱着资金也不敢轻易拆出，导致资金需求者不易调到钱。 一位不愿意具名央行官员表示，本月因有季底因素，加上月底营所税缴库，如今又有台风来扰局，而9月2 8日又放假，〞我们已经注意到上礼拜利率有上来，我们会视情况进行调节。〞 他并称，受前述各因素影响，上周市场利率攀升，〞我们会注意，随时掌握市场状况，资金不要弄的太紧 。〞 一大型银行资调人员说，〞我们今天开始做跨旬了，满多人要来拿钱的，但钱不多，市场有点乱。〞 他表示，今天开始做跨月、跨旬拆出，惟手中资金有限，对票券公司拆出利率在0.36-37%，银行则在0.34 -0.35%。 另一大型银行资调人员则称，今天没有资金可供拆出，而是反向拆入，〞我自己也在借啊，但钱不多。〞 两位中型银行资调人员指出，今天市场资金依旧属紧俏情况，还无法拿到跨月资金，现在只能等、等待愿 意出来做跨月的银行提供资金。 本地时间 13:56 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.437 31.330 台湾加权股价指数<.TWII 9,194.52 9,284.62 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.186% 0.190% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.182-0.300% --一周拆款利率区间 0.182-0.375% 0.182-0.350% --两周拆款利率区间 0.300-0.400% 0.340-0.370% **短票利率再攀高** 短票方面，票券商交易员指出，今天市场资金依旧处在偏紧俏的状况，短票利率随之水涨船高，利率最高 冲0.45%，但仍无奈咬着牙拿钱。惟一大型银行资调人员称，今天有出来买票，跨月利率开在0.33%。 他们表示，目前市场大都只有短钱，加上梅姬台风来袭再为市场添一不确定因素，使大家操作上更形保守 ，虽然今天有一家大型银行出手提供资金惟仍是杯水车薪。 〞某家大银行不出来，大家都很紧张。〞一位天型票券公司交易员说；〞今天跨月有人开到0.45%，我们 有拿一点点。〞 另一大型票券公司交易员亦称，因市场资金趋紧，今天短票利率进一步冲高，〞我们没有什么议价能力啊 ，只能接受啊，至少人家愿意给你钱啊。〞 今日30天跨季短票卖断利率走高，主要承作在0.37-0.38%，少数成交在0.33%及0.45%；上日则在0.35-0.3 8%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率为0.354%，区间为0.30-0.40%，成交量为121.81 亿台币；前日加权平均利率则在0.341%，区间在0.260-0.360%，成交金额为117.16亿台币。 台湾央行周一定存单到期3,445.5亿台币，存单发行金额待午后公布。 本周央行定存单到期金额共9,941亿台币，各天到期金额分别是：周二2,251.50亿，周三2,322.5亿，周四 1,410亿以及周五511.5亿台币 拆款中心资料 显示，修正后上周五超额准备为454亿台币，累计至周日超额准备8,401亿台币、加计 前期1%的超额准备为9,929亿台币。 **债券RP利率往上攀升** 债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今天市场资金普遍偏紧，特别是银行体系，大多只愿意提 月内资金，而跨月资金则采个别议价方式，利率亦跟着走扬。 一大型票券公司交易员即称，今天市场资金仍是相当紧俏，且又以寿险公司走钱情况较明显；加上受到梅 姬台风来袭影响，明天可能会放台风假，大家都绷紧神经；为了明天可能放台风假，今天大家开始预做准备； 〞万一明天放假，礼拜三来上班时肯定是一团乱，今天大家就开始准备了。〞 〞今天利率都上来了。〞一大型证券商交易员说。 他表示，季底因素加上近日有多档债券交割，周二可能放台风假，而周三又逢教师节放假，〞最近市场资 金满紧的，利率都上来了。〞 本周重要交割因素包括：周一正新公司债交割50亿台币、合库银次顺位债券交割50亿台币；周二亚泥公司 债交割60亿台币、华航公司债交割50亿台币、彰银次顺位债券交割63亿台币、远东银次顺位债券交割40亿台币 。 本周还本付息包括：周一台积电 15亿台币、台电38.7亿台币；周三台积电105亿台币，及周四远 东新11亿台币。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微幅走升。短天期公债RP利率主要落在0.28%；与银行承作 的公债RP利率主要落在0.29-0.30%，上日则在0.28-0.30%；公司债附买回利率月内天期成交在0.33%，上日则 在0.34%；跨月在0.35-0.365%，上日在0.35-0.36%。 大型票券商与金融机构承作利率上升。短天期公债附买回利率区间在0.23-0.24%；上日0.21-0.24%，短天 期公司债附买回利率主要在0.28%，上日则在0.21-0.27%；与银行承作的公债及公司债RP利率主要在0.33%，上 日则在0.25-0.31%。(完) (审校 杨淑祯)