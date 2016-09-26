全球金市：金价持稳，聚焦美国总统大选辩论

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美元兑日圆 跌0.3%至100.75日圆。
波士顿联储总裁罗森格伦周五表示，他相信现在就需要温和渐进地上调利率，并警告称失业率降至可持续水平以下可能会破坏美国经济复苏。
周五决策者的言论显示，美联储内部对于何时进行下次升息的分歧，似乎主要取决于对就业市场前景看法的分歧。
据来自或接近欧洲央行管理委员会的六位消息人士，欧洲央行不会有重大政策改变，所以若有调整也可能仅仅是对目前的资产购买计划作微调。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量上升0.03%，至951.22吨，周四为950.92吨。
上周亚洲实物黄金需求依然低迷。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王颖；审校 徐文焰/李婷仪)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583