全球金市：金价持稳，聚焦美国总统大选辩论

波士顿联储总裁罗森格伦周五表示，他相信现在就需要温和渐进地上调利率，并警告称失业率降至可持续水平以下可能会破坏美国经济复苏。

周五决策者的言论显示，美联储内部对于何时进行下次升息的分歧，似乎主要取决于对就业市场前景看法的分歧。

据来自或接近欧洲央行管理委员会的六位消息人士，欧洲央行不会有重大政策改变，所以若有调整也可能仅仅是对目前的资产购买计划作微调。