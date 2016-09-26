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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 10:08 BJT

全球金市：金价持稳，聚焦美国总统大选辩论

美元兑日圆 跌0.3%至100.75日圆。

波士顿联储总裁罗森格伦周五表示，他相信现在就需要温和渐进地上调利率，并警告称失业率降至可持续水平以下可能会破坏美国经济复苏。

周五决策者的言论显示，美联储内部对于何时进行下次升息的分歧，似乎主要取决于对就业市场前景看法的分歧。

据来自或接近欧洲央行管理委员会的六位消息人士，欧洲央行不会有重大政策改变，所以若有调整也可能仅仅是对目前的资产购买计划作微调。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量上升0.03%，至951.22吨，周四为950.92吨。

上周亚洲实物黄金需求依然低迷。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/王颖；审校 徐文焰/李婷仪)

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