台湾汇市：台币兑美元早盘走贬，因韩元下跌与海外NDF折幅收敛

路透台北9月26日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员表示，因韩元兑美元 下跌、海外NDF折价幅度收敛；不过市场观望即将到来的美国总统候选人辩论，成交量相对清淡。

他们指出，今日早盘外资偏向买进美元，但出口商因季底则有抛汇需求，两股力道相互抵消，使得台币兑美元陷入盘整。盘中将观望台股走势变化，以及台风来袭是否会让金融市场停止交易。

〞NDF上来，韩币也贬，不过(美元)在31.400附近有卖压。〞一位银行交易主管说。

中度台风梅姬来袭，可能导致明日金融市场休市。不过交易员指出，出口商没有急着抛汇的需求，因为离季底还有四个交易日。目前出口商的挂价在31.40以上，除非外资买汇力道强劲，否则不易突破。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.335/31.367，上日收在31.300。

本地时间10:03，台币兑美元报31.395，成交区间在31.375-31.410，上日收在31.330；台股加权指数 则跌0.83%。韩元兑美元 报1,105.7，上日收报1,102.4。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.350-31.450。

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