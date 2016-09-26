中国新债：进出口行周四将增发120亿元三期债，期限1/10/20年

路透上海9月26日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(29日)在银行间债市招标增发 至多120亿元人民币的三期固息金融债，期限一、10、20年。 上述三期债中，一年、10年品种分别是进出口行今年第八期 、第10期 债 的第二次增发，票面利率为2.20%和3.18%；20年期为2015年第19期CN15 0319=CFXS第四次增发，票面利率为3.88%。 具体发行条款如下： 今年第八、10期和2015年第19期增发债 ----------------------------------------------------------- 招标规模上限 1/10年：50亿元；20年：20亿元 期限/计息方式 1/10/20年固息 招标时间 9月29日上午10:00-11:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 10月10日 起息日 1年：7/25；10年：9/5；20年：1/12 发行期 9/29-10/10 上市日 10月12日 手续费 1年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)