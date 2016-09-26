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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 10:22 BJT

中国新债：进出口行周四将增发120亿元三期债，期限1/10/20年

路透上海9月26日 - 中国进出口银行周一公告，将于周四(29日)在银行间债市招标增发
至多120亿元人民币的三期固息金融债，期限一、10、20年。
    
    上述三期债中，一年、10年品种分别是进出口行今年第八期 、第10期
债 的第二次增发，票面利率为2.20%和3.18%；20年期为2015年第19期CN15
0319=CFXS第四次增发，票面利率为3.88%。
            
    具体发行条款如下：
 
                        今年第八、10期和2015年第19期增发债
   -----------------------------------------------------------
    招标规模上限        1/10年：50亿元；20年：20亿元
    期限/计息方式       1/10/20年固息
    招标时间            9月29日上午10:00-11:30
    招标方式            单一价格中标(荷兰式)
    缴款日              10月10日
    起息日              1年：7/25；10年：9/5；20年：1/12
    发行期              9/29-10/10
    上市日              10月12日
    手续费              1年：0.05%；10年：0.15%；20年：0.20%
   -----------------------------------------------------------(完)
            
    参看详情，可点选中国债券信息网 here

 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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