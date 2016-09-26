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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 10:54 BJT

韩国企业：乐天集团称检方已申请拘票逮捕会长辛东彬

路透首尔9月26日 - 韩国乐天集团周一发布声明称，韩国检方已经申请逮捕会长辛东彬的逮捕令。

一位直接知悉内情的检方消息人士称，检方申请逮捕令是根据一项涉嫌侵占与背信的调查。由于未获授权对媒体发言，该位人士拒绝具名。

乐天集团声明稿中并未评论检方申请逮捕令的理由，也未透露辛东彬目前下落。乐天在一声明中称将全力配合司法调查。

目前尚未立即取得检方发言人置评。(完)

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