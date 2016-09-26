香港个股：汇丰早盘中段微跌，上周五在伦敦回购约2,000万英镑股份

路透香港9月26日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周一香港股价早盘中段小幅下跌，上周五在伦敦回购约2,000万英镑的股份。

香港时间10:34，该股跌0.52%，报57.75港元；大市恒生指数 则跌0.86%。

该行今早在联交所的声明称，上周五在伦敦买入约351.5万股普通股，按成交量加权平均价每股5.7328英镑计，涉资约2,015.19万英镑。

截至9月23日，汇丰累计回购99,450,244股普通股，金额约5.6亿英镑。

汇丰今年上半年获利下降29%，略低于预估，因营收受到英国及香港核心市场经济增速放缓的打击，但汇丰宣布计划回购至多25亿美元股票令投资者欢欣鼓舞。

该公司于业绩公布翌日随即委任高盛 负责回购股份事宜并即日开始回购行动，至不迟于12月31日完成。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)