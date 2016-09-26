中国债市动态：10年利率债收益率继续小降，超长债交投仍活跃

路透上海9月26日 - 中国银行间债市周一早盘10年国债和国开债收益率小降，幅度在1-2个基点(bp)左右。交易员称，现券走势可能更多受国债期货向好带动，买气一般大势未脱盘整，其中近来受保险等青睐的超长债，交投仍较活跃。

上海一银行交易员表示，“期货(上涨)拉了一把，10年国债(收益率)下了2bp，10年国开下了0.5-1bp。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新成交 在3.1275%，上日尾盘为3.1350%；相近期限国债160010最新报价 在2.75%/2.72%，上日尾盘为2.7650%/2.7400%。

他并指出，对于后市，除继续关注资金面和保险配置需求外，还可以多关注近期将公布的PMI等数据，以判断经济基本面的情况。