中国债市动态：10年利率债收益率继续小降，超长债交投仍活跃

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透上海9月26日 - 中国银行间债市周一早盘10年国债和国开债收益率小降，幅度在1-2个基点(bp)左右。交易员称，现券走势可能更多受国债期货向好带动，买气一般大势未脱盘整，其中近来受保险等青睐的超长债，交投仍较活跃。
上海一银行交易员表示，“期货(上涨)拉了一把，10年国债(收益率)下了2bp，10年国开下了0.5-1bp。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新成交 在3.1275%，上日尾盘为3.1350%；相近期限国债160010最新报价 在2.75%/2.72%，上日尾盘为2.7650%/2.7400%。
他并指出，对于后市，除继续关注资金面和保险配置需求外，还可以多关注近期将公布的PMI等数据，以判断经济基本面的情况。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.560元人民币，较上日结算价涨0.04%；10年期国债主力合约T1612 收报101.205元，较上日结算价涨0.08%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583