台湾债市：10年券殖利率早盘量缩微扬，观望台湾央行理监事会决议

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月26日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周一早盘微扬。交易员指出，由于台债欠缺明确交投方向，105/11殖利率暂在既有区间狭幅盘整，量缩观望周四台湾央行理监事会决议。
他们表示，台湾基本面好转，央行暂缓降息的预期增温，面对台湾可能展开新的货币政策循环，市场交投转趋谨慎；且明天梅姬台风袭台恐休市一天，也影响交投意愿更显低迷。
〞近期交投清淡，因为台债来到十字路口。〞一位大型证券商交易员说。
此外，今日两年公债105/12期 展开发行前交易，并将于下月13日标售、18日发行，发行金额300亿台币。另位大型银行交易员称，今日该券报价仍偏宽，推估买卖双方尚难达成共识。
台湾央行将于周四(29日)召开第三季理监事会议。路透调查显示，在受访的15家机构中，九家预估央行将维持利率不变，暂停先前已连续四季的降息循环，因经济数据已逐渐好转，景气缓慢回温。
本地时间10:38，10年券105/11 殖利率升0.48基点至0.7236%，成交1.5亿台币。交易员预估该券今日殖利率交投区间料在0.72-0.74%。
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