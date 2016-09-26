日本股市：早盘受日圆升值影响下跌，关注美国总统大选辩论

“不大可能有什么结果会直接影响到日本市场，但投资者将关注汇市的走势。若引发关于日圆呈走强趋势的担忧，则不利于股市，”大和证券策略师Takuya Takahashi表示。

“如果特朗普的支持率上升，美国股市和全球金融市场面临的不确定性则可能更大。但(希拉里)克林顿的政策对于日本股市而言也不是特别利好。”

出口类股遭遇抛售，因美元兑日圆 下跌0.2%至100.800日圆。本田汽车 跌1.6%，爱德万测试(Advantest) 跌2.6%。