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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 11:10 BJT

《汇市简讯》美元指数亚洲时段走软，因风险偏好减退

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* 美元指数亚洲盘略为走软，开盘曾小涨，延续盘整

* 市场风险偏好下降；E-迷你标普500指数期货跌0.2%，美国原油上涨0.6%，日经指数跌0.8%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%

* 在特朗普/希拉里明日辩论前，亚洲市场对该风险事件做准备

* 动能研究显示5日、10日及20日均线交错--格局中性

* 纽约盘区间在95.36/95.68，分别为首道支撑位和阻力位

* 技术走势图请点选： reut.rs/2diT0hD

(完)

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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 杜明霞)

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