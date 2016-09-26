《中国金融债发行日程表》--9月26日

以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= *国开行 至多30 3 周二招标 固息增发债 9/28-9/29 至多30 5 固息增发债 至多100 10 固息增发债 至多40 20 固息增发债 (2016年第八、第六、第13和第五期增发债) *进出口行 至多50 1 周四招标 固息增发债 9/29-10/10 至多50 10 固息增发债 至多20 20 固息增发债 (2016年第八、第10期和2015年第19期增发债) 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次