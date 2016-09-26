香港个股：中国信达拟发行32亿美元非累积永续境外优先股，股息率4.45%

路透香港9月26日 - 中国主要不良资产管理公司--中国信达 称，拟发行32亿美元非累积永续境外优先股，股息率为每年4.45%。

据公司周日晚间于联交所的声明称，本次发行募集资金总额约213.3亿元人民币，净额约212.5亿元，将用于补充其他一级资本以支持其业务发展。

境外优先股每股票面金额为100元，以美元全额缴纳资本的形式发行，每股总发行价格为20美元，发行日期为2016年9月30日，第一个付息日为2017年9月30日。

中国信达表示，如果境外优先股触发转股条款，该公司将要发行74.12亿股H股，初始转股价每股3.35港元，控股股东财政部的持股比例将由67.84%摊薄至56.33%。

中国信达已获得标准普尔A-稳定评级、穆迪A3负面评级以及惠誉A稳定评级。境外优先股已获穆迪B1评级。

该股周一早受压，盘中最多跌2.8%。香港时间11:08，跌2.08%，报2.83港元。（完）

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