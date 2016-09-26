澳新汇市：新西兰贸易逆差扩大打压本币触及一个月低位；澳元小跌

新西兰元仍是今年表现最佳的主要货币之一，年内迄今上涨近6%。但过去两周新西兰元走跌，此前连续三个月上涨后，9月料为下跌局面。

上周新西兰央行再度强调，尽管经济快速增长，但未来仍有必要进一步宽松后，新西兰元走势趋弱。新西兰央行维持利率在2.0%纪录低位不变。

“上周的余波仍在持续，新西兰元略为偏弱，”澳新银行资深分析师Philip Borkin表示。

“市场有些怀疑新西兰央行是否会维持鸽派立场。”

期货市场预期该央行11月降息机率为70%。

澳元兑美元 周一跌0.1%至0.7612美元，延续上日跌势。(完)

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