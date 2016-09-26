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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 11:26 BJT

《全球汇市》美元兑日圆和欧元摇摆不定，等待美国总统候选人的辩论

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1230  1.1222  +0.07  +3.41  1.0860
    美元/日圆            100.89  100.98  -0.09 -16.13  120.30
    欧元/日圆         113.31  113.35  -0.04 -13.15  130.47
    美元/瑞郎            0.9695  0.9701  -0.06  -3.22  1.0018
    英镑/美元            1.2976  1.2972  +0.03 -11.96  1.4738
    美元/加元            1.3168  1.3167  +0.01  -4.85  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6819  6.6786  +0.05  +1.73  6.5680
    澳元/美元            0.7613  0.7618  -0.07  +4.65  0.7275
    新西兰元/美元        0.7231  0.7235  -0.06  +5.95  0.6825
    澳元/日圆         76.790  76.970  -0.23 -12.36  87.620
    新西兰元/日圆     72.950  73.130  -0.25 -11.01  81.980
    英镑/日圆         130.92  130.95  -0.02 -26.13  177.22
    澳元/新西兰元     1.0523  1.0516  +0.07  -1.32  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/侯雪萍/王琛/孙茉莉; 审校 李爽/刘秀红/徐文焰/张若琪/于春红)

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