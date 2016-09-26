《全球汇市》美元兑日圆和欧元摇摆不定，等待美国总统候选人的辩论

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1230 1.1222 +0.07 +3.41 1.0860 美元/日圆 100.89 100.98 -0.09 -16.13 120.30 欧元/日圆 113.31 113.35 -0.04 -13.15 130.47 美元/瑞郎 0.9695 0.9701 -0.06 -3.22 1.0018 英镑/美元 1.2976 1.2972 +0.03 -11.96 1.4738 美元/加元 1.3168 1.3167 +0.01 -4.85 1.3839 美元/离岸人民币 6.6819 6.6786 +0.05 +1.73 6.5680 澳元/美元 0.7613 0.7618 -0.07 +4.65 0.7275 新西兰元/美元 0.7231 0.7235 -0.06 +5.95 0.6825 澳元/日圆 76.790 76.970 -0.23 -12.36 87.620 新西兰元/日圆 72.950 73.130 -0.25 -11.01 81.980 英镑/日圆 130.92 130.95 -0.02 -26.13 177.22 澳元/新西兰元 1.0523 1.0516 +0.07 -1.32 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/侯雪萍/王琛/孙茉莉; 审校 李爽/刘秀红/徐文焰/张若琪/于春红)