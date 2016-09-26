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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 11:43 BJT

台湾气象：中央气象局发布中度台风梅姬的陆上台风警报

路透台北9月26日 - 台湾中央气象局周一上午11:30发出中度台风--梅姬(MEGI)的陆上台风警报。

中央气象局表示，梅姬台风中心目前在花莲东南东方海面，向西北西移动，其暴风圈朝台湾东半部海面接近，对台湾东半部陆地构成威胁。

中央气象局称，包括花莲、宜兰及台东(含兰屿、绿岛)地区应严加戒备，并防强风豪雨。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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