台湾气象：中央气象局发布中度台风梅姬的陆上台风警报

路透台北9月26日 - 台湾中央气象局周一上午11:30发出中度台风--梅姬(MEGI)的陆上台风警报。

中央气象局表示，梅姬台风中心目前在花莲东南东方海面，向西北西移动，其暴风圈朝台湾东半部海面接近，对台湾东半部陆地构成威胁。