韩国金融市场：韩股下滑，乐天购物和现代汽车股价回落

现代商船 涨6.33%，之前该公司宣布收购韩进海运资产的计划，作为其中长期计划的一部分 。 炼油商S-oil涨0.4%。电气分类指数跌1.42%。 近中午时分，外资买超22亿韩元韩股，扶助限制股指跌幅。 下跌股和上涨股分别为457家和332家。 韩元兑美元 小跌，下滑0.5%报1,108.4韩元。上周由于日本央行和美联储政策决定令全球市场紧张 不安，韩元走势相当震荡，之后开始盘整。 三年期公债期货 跌0.02点报110.83. 0220GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,108.2 1,102.4 日圆/韩元 10.9719 10.9198 韩国公债期货 * 110.82 韩国综合股价指数 2,049.33 2,054.07 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 孙茉莉/龚芳/李爽 审校 于春红/张荻/张若琪)