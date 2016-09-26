中国汇市：人民币早盘窄幅整理，缺乏方向指引市场交投热情不高

* 人民币早盘在6.67元附近窄幅波动

* 大行续向市场提供美元流动性

* 汇市进入稳定的“SDR行情”

* 波动空间狭窄市场交投热情不高

路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期 周一早盘在6.67元附近窄幅整理，波幅不足20点；中间价则下调74点。交易员称，近日市场缺乏方向指引，而大行仍在6.67元附近值守，汇市已经进入稳定的“SDR行情”。

他们并指出，10月1日人民币入篮SDR(特别提款权)前，估计大行会持续维稳；之后可能有投资者赌大行逐步松手。不过由于即将到来的国庆长假，后半周的隔夜资金成本较高，赌方向的机构可能在后半周行动。

“早盘很稳定，大家默认大行会在这里，大行也真的在这里。没什么波动，自营很难赚钱，大家交易热情不高。”一中资行交易员称。

北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.6704元，上日收报6.67元，夜盘终报6.6698元。今日人民币兑美元中间价 报6.6744元，上日中间价为6.667元。人民币兑美元即期成交额 为112.91亿美元，上日半日为108.26亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周一摇摆不定，谨慎地守在窄幅区间内交投，美国总统候选人即将举行首场辩论，可能决定美元的短期方向。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.857元, 上日尾盘为6.855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6829元, 上一交易日尾盘报6.6793元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6704，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4909、6.6075和8.6585。