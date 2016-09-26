中国汇市：人民币早盘窄幅整理，缺乏方向指引市场交投热情不高

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 人民币早盘在6.67元附近窄幅波动
* 大行续向市场提供美元流动性
* 汇市进入稳定的“SDR行情”
* 波动空间狭窄市场交投热情不高
路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期 周一早盘在6.67元附近窄幅整理，波幅不足20点；中间价则下调74点。交易员称，近日市场缺乏方向指引，而大行仍在6.67元附近值守，汇市已经进入稳定的“SDR行情”。
他们并指出，10月1日人民币入篮SDR(特别提款权)前，估计大行会持续维稳；之后可能有投资者赌大行逐步松手。不过由于即将到来的国庆长假，后半周的隔夜资金成本较高，赌方向的机构可能在后半周行动。
“早盘很稳定，大家默认大行会在这里，大行也真的在这里。没什么波动，自营很难赚钱，大家交易热情不高。”一中资行交易员称。
北京时间11:38，人民币兑美元 即期报6.6704元，上日收报6.67元，夜盘终报6.6698元。今日人民币兑美元中间价 报6.6744元，上日中间价为6.667元。人民币兑美元即期成交额 为112.91亿美元，上日半日为108.26亿美元。
全球汇市方面，美元兑日圆和欧元周一摇摆不定，谨慎地守在窄幅区间内交投，美国总统候选人即将举行首场辩论，可能决定美元的短期方向。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.857元, 上日尾盘为6.855元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6829元, 上一交易日尾盘报6.6793元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6704，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4909、6.6075和8.6585。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583