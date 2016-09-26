版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 11:56 BJT

中国货币市场：公开市场加大回笼但资金面暂属平衡，七天因跨节需求升温

路透上海9月26日 - 中国银行间市场周一资金面整体尚属稳中平衡，七天回购利率涨逾
10个基点，主要是受跨国庆节机构需求升温带动。交易员称，公开市场因到期量偏大，单日
净回笼近2,500亿元，同时叠加季末因素扰动，流动性较上周略显收敛，但场内资金拆借并
不算太难。
    
    他们并表示，本周面临跨节、跨季因素扰动，同时公开市场到期量将近万亿，资金面依
然面临一定压力，市场情绪难脱谨慎，目前仍需继续关注央行后续的操作力度。  
     
     “资金一般吧,能借到，也没有满地是钱出不掉。” 华北一银行交易员称。    
         
    上海一银行交易员亦表示，资金面整体还算平衡，七天期限因银行类机构跨节需求比较
大，价格涨得比较多，券商类机构因为8日和9日不上班，今天跨节还是14天需求为主。    
                        
    央行公开市场今日共进行1,300亿元人民币逆回购操作，其中14天期1,200亿元，28天期
100亿元。据此计算，单日净回笼2,450亿元。据路透统计，本周公开市场共有9,150亿元逆
回购到期；此外，周二还将有49亿元央票到期投放等额资金。 

    上述上海交易员并表示，在公开市场本周到期量偏大，同时还要跨季跨节的背景下，大
家都首先希望能够保证平稳跨季，不过现在大行资金供给还算平稳，机构拆入主要还是考虑
期限和价格的问题。
    
    “如果找不到合适价格的资金，就先借隔夜，待本周后面几天看看央妈的态度怎么样。
”她称，这种心态下，就导致今天的隔夜资金也感觉供给没有那么多了。
    
     因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
        
    以下为主要货币市场利率报价：
    
    北京时间11:41            今日(%)     上日(%)    变动(bp) 
    -----------------------------------------------------------
    质押式回购加权平均利率
    其中:隔夜      2.1597     2.1346      +2.51
         七天      2.4349     2.3301     +10.48
         14天     2.5226     2.5176      +0.50
    上海证交所质押式回购利率
    其中:隔夜     3.0850     3.6600      -57.50
         七天     6.1000     5.2500      +85.00
         14天    2.9200     2.9150      +0.50
    回购定盘利率
    其中:隔夜   2.1700     2.1500      +2.00
         七天   2.4400     2.4000      +4.00
         14天  2.8000     2.5000     +30.00
    Shibor
    其中:隔夜       2.1640     2.1668      -0.28
         七天       2.4390     2.4060      +3.30
         三个月     2.8040     2.8040      +0.00
    -----------------------------------------------------------    
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐