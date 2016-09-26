中国货币市场：公开市场加大回笼但资金面暂属平衡，七天因跨节需求升温

路透上海9月26日 - 中国银行间市场周一资金面整体尚属稳中平衡，七天回购利率涨逾 10个基点，主要是受跨国庆节机构需求升温带动。交易员称，公开市场因到期量偏大，单日 净回笼近2,500亿元，同时叠加季末因素扰动，流动性较上周略显收敛，但场内资金拆借并 不算太难。 他们并表示，本周面临跨节、跨季因素扰动，同时公开市场到期量将近万亿，资金面依 然面临一定压力，市场情绪难脱谨慎，目前仍需继续关注央行后续的操作力度。 “资金一般吧,能借到，也没有满地是钱出不掉。” 华北一银行交易员称。 上海一银行交易员亦表示，资金面整体还算平衡，七天期限因银行类机构跨节需求比较 大，价格涨得比较多，券商类机构因为8日和9日不上班，今天跨节还是14天需求为主。 央行公开市场今日共进行1,300亿元人民币逆回购操作，其中14天期1,200亿元，28天期 100亿元。据此计算，单日净回笼2,450亿元。据路透统计，本周公开市场共有9,150亿元逆 回购到期；此外，周二还将有49亿元央票到期投放等额资金。 上述上海交易员并表示，在公开市场本周到期量偏大，同时还要跨季跨节的背景下，大 家都首先希望能够保证平稳跨季，不过现在大行资金供给还算平稳，机构拆入主要还是考虑 期限和价格的问题。 “如果找不到合适价格的资金，就先借隔夜，待本周后面几天看看央妈的态度怎么样。 ”她称，这种心态下，就导致今天的隔夜资金也感觉供给没有那么多了。 因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ----------------------------------------------------------- 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1597 2.1346 +2.51 七天 2.4349 2.3301 +10.48 14天 2.5226 2.5176 +0.50 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.0850 3.6600 -57.50 七天 6.1000 5.2500 +85.00 14天 2.9200 2.9150 +0.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1700 2.1500 +2.00 七天 2.4400 2.4000 +4.00 14天 2.8000 2.5000 +30.00 Shibor 其中:隔夜 2.1640 2.1668 -0.28 七天 2.4390 2.4060 +3.30 三个月 2.8040 2.8040 +0.00 ----------------------------------------------------------- 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)