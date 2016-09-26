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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 12:06 BJT

台湾股市：受获利了结打压盘中下跌，央行本周稍后召开议息会议

投资者在等待周一晚间美国总统候选人特朗普(Donald Trump)和希拉里克林顿(Hillary Clinton)首场大选辩论。

截至0345 GMT，台湾加权股价指数 跌0.8%至9,212.51点。

该股指前一交易日收高0.5%，录得五日连涨。

电子类指数 跌1.0%；金融保险类指数 跌0.7%。(完)

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