中国资管：上周银行理财产品发行1,459款，31省份非保本型收益率环比均涨

路透北京9月26日 - 中国西南财经大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（9 月17日-09月23日）250家银行共发行了1,459款银行理财产品，发行银行数比上期增加57家 ，产品发行量较上期增加199款。而31个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨 。 报告显示，上周，18个省份的保本型银行理财产品收益率实现环比上涨，13个省份的保 本型银行理财产品收益率出现环比下降。 按区域分，其中，保本类封闭式预期收益型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为宁 夏回族自治区、山西省、贵州省，分别为3.34%，3.30%，3.30%；非保本类封闭式预期收益 型人民币产品平均收益率排名靠前的省份为北京市、上海市、广东省，分别为3.96%、3.96% 、3.94%。 上周，面向个人投资者的存续的开放式预期收益型理财产品共958款，其中，全开放式 产品数量为203款，半开放式产品为755款。 期内，从整体收益表现来看，开放式产品整体收益率表现平稳，其中半开放式理财产品 的收益率明显高于全开放式理财产品，除国有银行外，其收益率均在3.5%以上；而全开放式 产品收益率表现则位于3.5%以下，仅股份制商业银行和城市商业银行高于3%。 上周的净值型产品中，收益率最高的产品为东莞银行发行的“2015年价值成长系列量化 优选1号701”，期间收益率为31.94%。 上周，美元理财产品共20款，澳元理财产品2款，港币理财产品2款。 表1：保本型理财产品 3个月以下 3至6个月 6至12个月 12个月以 上 国有银行 3.48% 3.45% 3.04% -- 股份制商业银 3.10% 3.00% 2.90% -- 行 城市商业银行 3.25% 3.35% 3.37% 3.45% 农村金融机构 3.27% 3.38% 3.51% 4.00% 表2：非保本型理财产品 3个月以下 3至6个 6至12个 12个月以上 月 月 国有银行 3.36% 3.69% 3.74% -- 股份制商业银 3.86% 3.98% 4.11% 4.47% 行 城市商业银行 4.08% 4.16% 4.19% 4.13% 农村金融机构 3.88% 4.01% 4.12% -- （完） (发稿 陈杨；审校 李文科/曾祥进)