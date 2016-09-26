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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 17:07 BJT

《中国新债预测》国开行三至20年收益率均值略低于二级，长债需求续好

* 招标品种：国开行3/5/10/20年固息债
    * 期限及招标金额：3/5年：30亿元；10年：100亿元；20年：40亿元
    * 招标时间：3/5年 9月27日9:30-10:30
    * 10/20年 9:30-11:20
    * 受访人数：7位(银行、券商)
    * 预测区间：2.66%-2.75；2.85%-2.90%；2.99%-3.05%；3.34%-3.38%
    * 预测均值：2.70%；2.87%；3.01%；3.36%

    路透上海9月26日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发三、五、10年和20年
四期债。路透调查显示，资金面恢复平衡后，现券以盘整为主，不过10年及以上利率债需求
依旧向好，预计明日四期债定位将略低于二级，收益率预测均值依次为2.70%；2.87%；3.01
%和3.36%。
    
    北京一券商分析师认为，考虑到手续费因素，明日国开新债预计略低于二级，其中长债
需求应该不错。
    
    今日银行间债市现券收益率继续小幅下行，国债期货延续震荡小升；上周搅动市场的某
大型保险机构依旧买需强劲，10年及以上国债仍为重点扫货目标。    
    
    中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，三、五、10年和2
0年最新收益率为2.7675%、2.9498%、3.0615%和3.4119%。
    
    明日招标新债为国开行今年第八期 、六期 、13期CN1
60213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%、3.05%和3
.80%。
    
    具体发行条款如下：
    
                      2016年第八期、第六期、第13期、第五期增发债
    -------------------------------------------------------------------
    发行上限        3/5年：30亿元；10年：100亿元；20年：40亿元
    期限/计息方式   3/5/10/20年固息
    招标时间        3/5年 9月27日9:30-10:30
                    10/20年 9:30-11:20
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          9/29
    起息日          3年：3月3日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          9/28-9/29
    上市日          10/8
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    -----------------------------------------------------------------(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)

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