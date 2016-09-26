新兴汇市：美国政局相关谨慎情绪打压亚币，菲律宾披索触及七年低位

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 101.05 101.01 -0.04 +19.05 120.30 坡元 1.3613 1.3593 -0.15 +4.13 1.4175 台币 31.437 31.330 -0.34 +5.18 33.066 韩元 1108.80 1102.40 -0.58 +5.97 1174.95 泰铢 34.66 34.66 +0.00 +3.92 36.02 菲律宾披索 48.27 47.99 -0.57 -2.83 46.90 印尼卢比 13070.00 13075.00 +0.04 +5.47 13785.00 印度卢比 66.75 66.65 -0.14 -0.89 66.15 马币 4.1330 4.1100 -0.56 +3.80 4.2900 人民币 6.6692 6.6698 +0.01 -2.66 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 艾茂林/杜明霞/张明钧/张若琪/戴素萍/于春红)