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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 13:10 BJT

新兴汇市：美国政局相关谨慎情绪打压亚币，菲律宾披索触及七年低位

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.05    101.01   -0.04  +19.05    120.30
    坡元            1.3613    1.3593   -0.15   +4.13    1.4175
    台币          31.437    31.330   -0.34   +5.18    33.066
    韩元           1108.80   1102.40   -0.58   +5.97   1174.95
    泰铢             34.66     34.66   +0.00   +3.92     36.02
    菲律宾披索       48.27     47.99   -0.57   -2.83     46.90
    印尼卢比      13070.00  13075.00   +0.04   +5.47  13785.00
    印度卢比       66.75     66.65   -0.14   -0.89     66.15
    马币            4.1330    4.1100   -0.56   +3.80    4.2900
    人民币          6.6692    6.6698   +0.01   -2.66    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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 (编译/审校 艾茂林/杜明霞/张明钧/张若琪/戴素萍/于春红)

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