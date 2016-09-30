香港房地产：8月私人住宅楼价连五月反弹按月升1.9%，至九个月高位

路透香港9月30日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，8月全港私人住宅楼价指数按月上升1.9%，连续五个月反弹，且为九个月以来高位，主要受中小型住宅带动。综合今年首八个月的楼价已扭转此前跌势，累计升0.84%。

8月住宅楼价指数按月升幅比7月调整后的2.1%虽略低，但亦为过去五个月第二大升幅；月内租金指数亦连升四个月，按月涨0.84%，低于7月的0.97%。

美国加息时间一再推迟，且受资金流入带动港股及楼市气氛，香港住宅楼价自4月止跌后，过去五个月连续反弹。8月楼价指数比去年9月的历史高位仍低6.1%。

以面积大小划分，A、B及C类住宅（实用面积分别40平方米以下、40-69.9平方米、70-99.9平方米）楼价8月按月分别升2.03%、1.9%和1.3%；至于大面积D、E类单位（实用面积分别100-159.9平方米及160平方米以上）月内楼价按月升幅分别涨0.15%及1.17%。

租金方面，8月整体私人住宅租金升幅略放缓至0.84%；A、B及C类住宅租金平均上扬1%，D、E类单位租金大致持平。

中原地产此前指出，本港楼价的上升速度明显加快，预期今年第四季楼价指数可望重返去年9月的历史高位。

不过，金管局稍早发表的第三季度季报则指出，现时市民置业负担能力依然偏紧，楼价与收入比率于第二季仍维持在14的高位，接近1997年的高峰值14.6。第二季收入杠杆比率为62.9%，远高于约50%的长期平均值。由于房屋租金的累计跌幅小于楼价于去年9月达高峰值后的累计跌幅，买租价差仍接近近期的高位，而住宅租金收益率亦继续保持在2.2-3.0%的低位。

政府公布的楼价数字有所滞后，据物业代理中原地产的数据，估计截至9月18日香港住宅楼价在过去四星期累积升约4.2%。（完）

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