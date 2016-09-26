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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 13:06 BJT

标题新闻：新加坡8月工业生产较前月持平较上年同期增长0.1%，路透调查分别为增长1.8%和0.6%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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