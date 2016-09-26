更新版 1-香港个股：中国信达AT1优先股开盘跌破发行价，但有抄底资金介入

(新增首日交易的市场表现)

路透香港9月26日 - 中国四大不良资产管理公司之一--中国信达 非累积永续境外优先股（AT1，补充其他一级资本的优先股）周一首日交易，开盘便跌破面值，下跌1.5美元至98.5美元；但随后有抄底资金入场，买回至99美元附近。

公司周日晚间于联交所的声明显示，拟发行32亿美元非累积永续境外优先股，股息率为每年4.45%。按上周五(23日)的人民币中间价计算，此次发行募集资金总额约213.3亿元人民币，净额约212.5亿元，将用于补充其他一级资本以支持其业务发展。

“上周发行路演的时候就很火爆，不少中资机构的资金冲进来。路演起初的股息率是4.5%，最后却定在4.45%，火热程度可见。”一熟悉市场的交易商表示。

该境外优先股每股票面金额为100元，以美元全额缴纳资本的形式发行，每股总发行价格为20美元，缴款日为9月30日，第一个付息日为2017年9月30日。

中国信达表示，如果境外优先股触发转股条款，该公司将要发行74.12亿股H股，初始转股价每股3.35港元，控股股东财政部的持股比例将由67.84%摊薄至56.33%。

中国信达已获得标准普尔A-稳定评级、穆迪A3负面评级以及惠誉A稳定评级。境外优先股已获穆迪B1评级。

该股今日走势受压，盘中最多跌2.8%，午后跌幅略收窄至2.08%，报2.83港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍/毕晓雯；审校 张喜良)