台湾股市：受美股拖累收跌1%中止连五涨，惟量缩观望梅姬台风来袭

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透台北9月26日 - 台湾股市周一随亚洲主要股市收跌1%，中止连五日涨势。分析师指出，受累于美国股市收黑，台股从上日的近15个月收盘新高回档修正，不过交投清淡，观望明日梅姬台风来袭会否令金融市场休市。
台湾加权股价指数 收跌0.97%，至9,194.52点；今日成交初值 为539.77亿台币，上交易日修正后为653.59亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪称，由于美股上日收跌，带动此波领头羊--苹果概念股稍有回档修正，且因梅姬台风袭台，市场担心明日金融市场可能休市，令市场观望气氛较浓；短线料暂在五日线9,220点附近整理，若未能守稳则将回测月线9,100点。
〞明天怕会有台风假，市场比较观望。〞他说。
台湾中央气象局周一上午11:30发出中度台风--梅姬(MEGI)的陆上台风警报。中央气象局表示，梅姬台风中心目前在花莲东南东方海面，向西北西移动，其暴风圈朝台湾东半部海面接近，对台湾东半部陆地构成威胁。
至于9月摩台指 将于29日（周四）最后交易。简伯仪称，目前外资在台指期未平仓净多单部位仍高达近8万口，料摩台指有望撑在高档结算，今日只是拉回整理不用太过悲观，预估台股下一交易日主要区间落在9,150-9,300点。
此外，安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示，美国升息一如市场预期有望延至年底，间接舒缓恐慌卖压，短期内对台股而言，将有赖于旺季效益的带动，特别是苹果概念股族群，若外资没有持续卖超，大盘将处于区间震荡的格局，但个股表现差异大。
本地时间13:35，亚洲主要股市全面走跌，MSCI亚太明晟指数 跌0.82%。(完)
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