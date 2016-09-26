版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 14:03 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美国总统大选辩论前亚洲市场弥漫紧张不安

0532GMT -

* 美元/日圆跌0.1%，澳元/美元跌0.04%，新西兰元/美元跌0.14%，美元/加元跌0.06%

* 美元/韩元涨0.67%，美元/菲律宾披索涨0.52%，美元/马来西亚林吉特涨0.56%，美元/坡元涨0.16%

* 日经指数跌0.94%，沪综指跌0.91%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.75%，美国原油涨0.74%，美国10年期公债收益率报1.6184%

* 日本央行新政策框架面临考验，市场将详细考察其购债操作 (完) (编译 张若琪 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐