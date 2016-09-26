《路透晚报》--9月26日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国数据：二季度末中央政府债务余额11.2万亿元，同比增12.9%--财政部

中国财政部公布数据显示，今年二季度末中央政府债务余额11.2万亿元人民币，较去年同期增加12.9%；同时还公布8月中央政府融资1,048亿元，8月中央政府收入5,155亿元，支出7,047亿元。

--中美贸易：对原产美国的进口白羽肉鸡续征反倾销税，期限五年--商务部

中国商务部发布复审裁定公告称，中国国务院关税税则委员会决定自周二（27日）起对原产于美国的进口白羽肉鸡产品继续征收反倾销税，实施期限五年。

--中国财政：明年起县级以上地方财政要集中公开本级政府预决算--财政部

针对中国预算法执行不到位的情况，财政部发布做好地方预决算公开工作的通知，明确要求县级以上地方财政部门要建立预决算公开统一平台，从2017年起将本级政府预决算、部门预决算在平台上集中公开，方便社会公众查阅和监督。

--中国反腐：高检对中石化原总经理王天普等受贿案提起公诉

中国最高人民检察院称，对中国石油化工集团公司原董事、总经理、党组成员王天普涉嫌受贿、贪污案提起公诉。并对西藏自治区人大常委会原副主任乐大克涉嫌受贿案，中国南方航空集团公司原党组副书记、总经理司献民涉嫌受贿案，香港中旅（集团）有限公司原党委副书记、副董事长、总经理王帅廷涉嫌受贿、贪污案提起公诉。

--中国房地产：南京实施主城区限购，暂停两套及以上本市居民购新房

中国楼市的火爆促使部分涨幅较大的二三线城市纷纷加入限购队伍。南京市政府周日发布进一步调控房地产市场，实施主城区限购措施的通知，暂停向拥有两套及以上住房的本市户籍居民家庭出售新建商品住房。

--《专栏》中国房地产一二三线存差异，杠杆骤升风险聚

一、二、三线城市的投资逻辑存在显着差异。一线城市投资门槛高，但上涨期增幅大，下跌期回撤少，资产保值效果较好。二线城市投资门槛适中，但享受高增长的同时需忍受大幅回撤。三线城市投资门槛低，需防范近期高收益的背后的高回撤风险。在市场情绪的诱导下，投资者忽略各地房市的结构性差异，通过高杠杆盲目入市，可能会给这场盛宴埋下重大隐患。

--台湾央行：内需动能不足令经济仍难明显成长，通膨展望温和--业务报告

台湾央行总裁彭淮南周三将出席立法院财委会备询，周一出具业务报告称，内需动能不足，经济仍难明显成长，通膨展望温和；相较其他国家台湾长短期名目利率大多维持相对低点，有利企业筹资。

--台湾气象：中央气象局发布中度台风梅姬的陆上台风警报

台湾中央气象局上午11:30发出中度台风--梅姬(MEGI)的陆上台风警报。中央气象局表示，梅姬台风中心目前在花莲东南东方海面，向西北西移动，其暴风圈朝台湾东半部海面接近，对台湾东半部陆地构成威胁。

【金融】

--中国金融：银行业金融机构8月末总资产215.5万亿元，同比增14.7%--银监会

中国银监会网站发布银行业监管统计指标月度情况表显示，截至今年8月末，银行业金融机构总资产规模215.5万亿元人民币，同比增长14.7%；同期银行业金融机构总负债规模达198.9万亿元，同比增长14.5%。

--中国基金：诚通集团等今设立3,500亿元基金，重点投资于央企转型

中国正在推进的供给侧改革新添资本生力军。据新华社报导，预计总规模为3,500亿元人民币的中国国有企业结构调整基金今成立，该基金将重点投资于中央企业产业结构调整，包括企业提质增效、转型升级、科技创新、国际化经营和不良资产重组等项目。

--中国金融：研究扩大不良资产受让主体，推进不良贷款批量处置--银监会

中国银监会主席尚福林近日指出，要按照市场化、法制化方向，探索不良资产证券化，试点不良资产收益权转让，研究扩大不良资产受让主体，推进不良贷款批量化处置，提高不良资产处置效果。

--《市场洞察》仍应警惕年内人民币资产的做空效应

中国离岸和在岸货币市场9月在全球央行利率会议超级月出现了持续紧张的局面，波及股债汇市场也有所调整，之后在香港金管局引导及中国央行公开市场加大投放的情况下，资金利率和市场调整均有所缓解。无论哪种原因主导，可能都与美元加息预期、市场做空人民币及人民币资产调整等有关。

--香港个股：中国信达AT1优先股开盘跌破发行价，但有抄底资金介入

中国四大不良资产管理公司之一--中国信达非累积永续境外优先股（AT1，补充其他一级资本的优先股）周一首日交易，开盘便跌破面值，下跌1.5美元至98.5美元；但随后有抄底资金入场，买回至99美元附近。

--香港个股：东亚银行出售旗下卓佳，Vistra和Permira等参与最终出价

据消息人士称，东亚银行拟出售旗下卓佳(Tricor)一事，已获得约五份最终出价，竞购者包括Vistra Group和收购公司Permira。卓佳主要经营股份过户登记业务，估值约为8亿美元。东亚银行正面临来自维权投资者Elliott Management的压力。

--中国资管：上周银行理财产品发行1,459款，31省份非保本型收益率环比均涨

中国西南财经大学与普益标准发布的银行理财周报显示，上周（9月17日-09月23日）250家银行共发行了1,459款银行理财产品，发行银行数比上期增加57家，产品发行量较上期增加199款。而31个省份的非保本型银行理财产品收益率实现环比上涨。

--中国资管：上周集合信托产品发行量增至30款，但总计划募集规模大降近60%

中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周（9月19日-23日）共有15家信托公司发行了30款集合信托产品，发行数量环比增加10款，增幅为50%。但当周发行的信托产品总计划募集规模环比降幅则高达59.57%。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行1,300亿元逆回购操作，单日净回笼2,450亿

业内人士透露，中国央行公开市场今日将共进行1,300亿元人民币逆回购操作，其中14天期1,200亿元，28天期100亿元。据此计算，单日净回笼2,450亿元。上周因到期日处于十一国庆长假，14天逆回购品种暂时缺席；本周七天期逆回购同样因到期日原因，暂停操作。

--《中国债市每日综述》保险需求不减长债续受捧，长假前走势料趋稳

中国银行间债市现券收益率继续小幅下行，国债期货延续震荡 小升；上周搅动市场的某大型保险机构依旧买需强劲，10年及以上国债仍为重点扫货目标。交易员指出，本周为国庆长假前最后一个交易周，预计整体市场交投氛围逐步趋淡，若 后续保险资金配置需求没有进一步发力，现券走势料趋于平稳。

--中国债市：财政部公布四季度国债发行计划，期数与年初计划相比无变化

中国财政部公布今年四季度国债发行计划，其中记账式附息国债与年初公布的全年计划相比，当季发行期数并无变化，仍为17期。

--《交易视点》中国10年国债收益率年内有望跌至2.5%-2.6%--中金

中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，四季度利率债供给将明显下降，中长期来看，置换类地方债供给也会减少。若需求方更多来自表内的低成本资金，债券牛市将延续，年内10年国债收益率有望下行到2.5%-2.6%，30年国债收益则可能朝3.0%关口进发。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘窄幅整理，缺乏方向指引市场交投热情不高

人民币兑美元即期早盘在6.67元附近窄幅整理，波幅不足20点；中间价则下调74点。交易员称，近日市场缺乏方向指引，而大行仍在6.67元附近值守，汇市已经进入稳定的“SDR行情”。

--中国汇市：外汇交易中心人民币汇率指数上周两跌一升，CFETS指数跌至94.11

中国外汇交易中心(CFETS)公布，上周五(23日)的CFETS人民币汇率指数.CFSCNYI较前周下跌0.18%至94.11，较2014年底则跌5.89%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收跌1.8%至近两个月新低，长假将至令部分资金离场

中国股市沪综指收跌1.8%，至近两个月新低。分析师指出，经过上周的蓄势，市场上仍未出现明显热点，投资者观望气氛日益浓厚；随着国庆长假的临近及资金面偏紧，部分投资者决定暂时先退场，今天股市震荡走低，尾市跌势加快。

--基金观点：中国FOF基金发展面临国内投资品种不够丰富等挑战--前海开源

中国证监会上周五正式发布基金中基金（FOF）指引规定后，前海开源基金管理公司投资副总监聂守华认为，虽然FOF基金在国内发展空间巨大，但亦面临投资品种不够丰富、大类资产波动性差异明显等挑战。

--香港新股：前三季集资额达1,364亿港元，料今年蝉联全球冠军位置--德勤

专业服务机构德勤周一称，今年前三季度香港IPO（首次公开发售）集资总额预计达1,364亿港元，按年下降13%，但预计全年将蝉联全球市场冠军位置。

--香港个股：中金公司瞄准超高净值人群新推家族财富管理业务

中国知名投行中金公司宣布，近期公司新推出家族财富业务，瞄准超高净值人群提供财富管理和财富传承的一揽子服务。

--香港新股：招商证券锁定马化腾等11名基石投资者，占IPO六成--销售文件

据路透周一获得的销售文件显示，中国大型券商招商证券锁定马化腾及多间国内保险公司等11名基石投资者，合占H股IPO（首次公开发售）比重六成。

--中国个股：国泰君安拟赴港发行不超过10.4亿股H股，以增加资本金

中国大型券商--国泰君安证券公告称，拟发行不超过10.4亿股H股（超额配售权行使前），募集资金将全部用于增加资本金，补充营运资金，用于境内外证券相关业务发展及投资。

--香港个股：中广核电力收购母公司核电等资产，总对价约99.2亿元人民币

中国最大核电企业--中广核电力公告称，计划向母公司收购核电等资产，总对价约99.2亿元人民币。中广核电力将收购中广核集团所持防城港核电61%股权、陆丰核电100%股权及工程公司100%股权。

--香港个股：国银租赁获准于爱尔兰设立分支机构，出资额5,000万美元

中国国家开发银行的飞机、基础设施租赁业务分支--国银金融租赁称，已获得中国银监会批准其于爱尔兰设立分支机构，出资额5,000万美元。

--中国企业：滴滴出行已投资“数千万美元”在自行车共用软件ofo

中国打车服务公司滴滴出行表示，已经在国内最大的自行车共用平台ofo投资了“数千万美元”，该公司希望给用户提供更多交通选择。滴滴将在应用软件中加入自行车，作为其发展交通生态系统的一部分。 (完) (整理 林高丽; 审校 曾祥进)