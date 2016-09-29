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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：9月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月29日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
   
    **宽松因素：
    --央行定存单到期5,984亿台币。 
     
    **紧缩因素：
    --央行料发行存单。
    --美商花旗集团发行两档30年期美元计价债券，金额共4.72亿美元。
    --法商法国兴业银行发行6年期南非币计价债券，金额共4.5亿南非币。
    --亚泥公司债交割60亿台币、华航公司债交割50亿台币、彰银次顺位债券交割63亿台币、远东银次顺位债
券交割40亿台币。
   ---------------------------------------------------------------------------------------
    本提存期   
     
     宽松因素：
    --央行存单到期 5,686亿台币。   
          09/30                      511.5亿台币
          10/03                    5,174.5亿台币
 
    --公债还本与付息共15.5亿台币。      
          9/30      100甲9期5息           8.75亿台币
          10/2     103甲14期2息           6.75亿台币
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：    
    --9/30：法商法国兴业银行发行30年期美元计价债券，金额共3.1亿美元。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)     

 (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)

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