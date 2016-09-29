台湾货币市场：9月29日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北9月29日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： **宽松因素： --央行定存单到期5,984亿台币。 **紧缩因素： --央行料发行存单。 --美商花旗集团发行两档30年期美元计价债券，金额共4.72亿美元。 --法商法国兴业银行发行6年期南非币计价债券，金额共4.5亿南非币。 --亚泥公司债交割60亿台币、华航公司债交割50亿台币、彰银次顺位债券交割63亿台币、远东银次顺位债 券交割40亿台币。 --------------------------------------------------------------------------------------- 本提存期 宽松因素： --央行存单到期 5,686亿台币。 09/30 511.5亿台币 10/03 5,174.5亿台币 --公债还本与付息共15.5亿台币。 9/30 100甲9期5息 8.75亿台币 10/2 103甲14期2息 6.75亿台币 --月底军公教薪饷拨款。 紧缩因素： --9/30：法商法国兴业银行发行30年期美元计价债券，金额共3.1亿美元。 --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完) (记者 罗两莎 ；审校 詹静宜)