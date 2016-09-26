版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 27日 星期二 07:23 BJT

台湾气象：中度台风梅姬侵袭，台湾金融市场周二休市一日

路透台北9月27日 - 中度台风梅姬(MEGI)侵袭台湾，台北市政府周一晚间宣布，周二(27日)停止上班上课，金融市场包括股市、汇市和债市因台风休市一日。

证交所表示，周二集中市场款券交割顺延办理。

台湾中央气象局已于周一上午11:30发出梅姬的陆上台风警报。 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐