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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 14:45 BJT

标题新闻：土耳其里拉兑美元降至2.99、10年期公债收益率升至9.91%，此前该国评级降至垃圾级

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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