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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 14:38 BJT

日本股市：在日圆走强打压下收低1.3%，苹果供应商遭遇抛盘

路透东京9月26日 - 日经指数周一下滑，日圆走强损及人气，且出于对海外iPhone销售疲弱的担忧，苹果 供应商股价表现不佳。一些投资者将目光转向美国总统大选辩论。

日经指数 跌1.3%，报16,544.56点。

东证股价指数 下滑1.0%，报1,335.84点，JPX-日经400指数 下挫1.1%，报11,976.89。

苹果供货商TDK 重挫6.3%，日本显示器公司(JDI) 挫跌7.4%，Murata Manufacturing 下滑3.3%，此前市场研究公司GfK称，欧洲市场新的iPhone销售将低于iPhone6代的步伐。(完)

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