澳洲股市：收平，静待美国总统大选辩论登场

路透9月26日 - 澳洲股市周一持平，材料股和金融股涨势抵销了消费股和健康保健股跌幅。投资者关注重点从央行转向美国政治面。

投资人正等待周一晚间美国两党总统候选人特朗普及希拉里克林顿的辩论，这个因素可能影响股市交易。这是美国11月初总统大选前三场辩论中的首场，预计将吸引创纪录的美国电视观众。

澳股指标S&P/ASX 200指数 收报5,431.4点。

消费类股对大盘指数构成最大拖累，零售业巨擘Woolworths 跌2.1%。

Sai Global 涨幅一度达33.2%，创盘中最大百分比涨幅纪录。这家澳洲产业合规企业称，将建议股东接受香港私募股权公司霸菱亚洲(Baring Asia Private Equity)以10亿澳元(7.611亿美元)收购该公司的要约。两年前KKR & Co 及一家当地收购公司放弃一个更高的收购出价。 (完)