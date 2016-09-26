澳洲股市：收平，静待美国总统大选辩论登场

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透9月26日 - 澳洲股市周一持平，材料股和金融股涨势抵销了消费股和健康保健股跌幅。投资者关注重点从央行转向美国政治面。
投资人正等待周一晚间美国两党总统候选人特朗普及希拉里克林顿的辩论，这个因素可能影响股市交易。这是美国11月初总统大选前三场辩论中的首场，预计将吸引创纪录的美国电视观众。
澳股指标S&P/ASX 200指数 收报5,431.4点。
消费类股对大盘指数构成最大拖累，零售业巨擘Woolworths 跌2.1%。
Sai Global 涨幅一度达33.2%，创盘中最大百分比涨幅纪录。这家澳洲产业合规企业称，将建议股东接受香港私募股权公司霸菱亚洲(Baring Asia Private Equity)以10亿澳元(7.611亿美元)收购该公司的要约。两年前KKR & Co 及一家当地收购公司放弃一个更高的收购出价。 (完)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583