中国资管：上周集合信托产品发行量增至30款，但总计划募集规模大降近60%

路透北京9月26日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周 （9月19日-23日）共有15家信托公司发行了30款集合信托产品，发行数量环比增加10款，增 幅为50%。但当周发行的信托产品总计划募集规模环比降幅则高达59.57%。 周报显示，这30款产品的平均计划募集规模为1.95亿元人民币，环比下降5.27亿元，降 幅为72.99%。当周发行的信托产品总计划募集规模为58.4亿元，环比减少86.05亿元。 30款新发行的产品平均期限为27.4个月，环比增加8.45个月。12个月期和24个月期产品 的平均最高预期收益率为分别为6.93%及7.35%。 上周募集规模最大的是长安信托发行的“长安信托-化工投贷款集合资金信托计划（第 十一期）”，募集规模为10亿元，这是一款基础设施类产品。 统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下： 期限 发行数 平均最高预期收 环比变化 益率 12个月期 9 6.93% +0.14个百分点 15个月期 1 -- -- 18个月期 -- -- -- 24个月期 14 6.35% -1.08个百分点 36个月期 3 7.13% +0.23个百分点 60个月期 1 6.00% -- 87个月期 1 -- -- 108个月 1 6.20% -- 期 从资金运用领域看，基础设施领域产品发行了11款，房地产领域产品发行了4款，工商 企业领域产品发行了12款，金融领域产品发行了2款，其他类产品发行了1款。 从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了14款，权益运用类产品发行了11款，组合 运用类产品发行了3款；证券投资类产品发行1款，其他类产品发行了1款。（完） (发稿 陈杨；审校 李文科/杨淑祯)