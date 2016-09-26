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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 15:17 BJT

中国资管：上周集合信托产品发行量增至30款，但总计划募集规模大降近60%

路透北京9月26日 - 中国西南财经政法大学与普益标准发布的信托理财周报显示，上周
（9月19日-23日）共有15家信托公司发行了30款集合信托产品，发行数量环比增加10款，增
幅为50%。但当周发行的信托产品总计划募集规模环比降幅则高达59.57%。
    
    周报显示，这30款产品的平均计划募集规模为1.95亿元人民币，环比下降5.27亿元，降
幅为72.99%。当周发行的信托产品总计划募集规模为58.4亿元，环比减少86.05亿元。
    
    30款新发行的产品平均期限为27.4个月，环比增加8.45个月。12个月期和24个月期产品
的平均最高预期收益率为分别为6.93%及7.35%。
    
    上周募集规模最大的是长安信托发行的“长安信托-化工投贷款集合资金信托计划（第
十一期）”，募集规模为10亿元，这是一款基础设施类产品。
   
    统计时间内发行信托产品期限和收益结构如下：       
 期限      发行数   平均最高预期收   环比变化
                    益率             
 12个月期  9        6.93%            +0.14个百分点
 15个月期  1        --               --
 18个月期  --       --               --
 24个月期  14       6.35%            -1.08个百分点
 36个月期  3        7.13%            +0.23个百分点
 60个月期  1        6.00%            --
 87个月期  1        --               --
 108个月   1        6.20%            --
 期                                  
  
    从资金运用领域看，基础设施领域产品发行了11款，房地产领域产品发行了4款，工商
企业领域产品发行了12款，金融领域产品发行了2款，其他类产品发行了1款。
    
    从资金运用方式上看，贷款运用类产品发行了14款，权益运用类产品发行了11款，组合
运用类产品发行了3款；证券投资类产品发行1款，其他类产品发行了1款。（完）

 (发稿 陈杨；审校 李文科/杨淑祯)

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