台湾债市：10年券殖利率微扬中止连两跌，交投清淡观望央行理监事会决议

* 10年券殖利率微扬中止连两跌 * 交投清淡观望央行理监事会决议 * 105/11殖利率区间暂看在0.71-0.75% 路透台北9月26日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周一微收扬，中止连两日跌势。交易员 指出，由于台债欠缺明确交投方向，105/11殖利率暂在既有区间狭幅盘整，交投清淡观望周四台湾央行理监事 会决议。 他们表示，随着台湾基本面好转，央行暂缓降息的预期增温，面对台湾可能展开新的货币政策循环，市场 交投转趋谨慎；且梅姬台风袭台可能令明日金融市场休市，也影响交投意愿更显低迷。 〞现在都没量，可能是大家都没什么看法，且季底也比较不想动。〞一位大型外银台债交易员说。 上述交易员也称，因全球主要央行并未释出进一步宽松，预料台湾央行周四暂缓降息的可能性增高，保留 后续降息的空间，不过台债此前已大致反应该项议题，现在就等央行公布利率决议方向。 另位大型民营交易员则指出，若央行一如多数预期维持利率不变，虽不致于造成台债剧烈反应，但主流券 殖利率料会缓步上扬、底部区间也将逐渐垫高，短线交投暂先区间偏空整理，静待央行利率决议变数厘清。 路透周五对15名分析师的调查结果显示，有9位预估台湾央行第三季理监事会议将维持利率不变；5位估将 降息半码(0.125个百分点)，另1位则估将升息半码至1.50%。 此外，今日两年公债105/12期 展开发行前交易，并将于下月13日标售、18日发行，发行金额 300亿台币。交易员认为，今日该券报价仍偏宽，买卖双方尚难达成共识，对其他年期主流券影响有限。 台湾股市周一收跌0.97%至9,194.52点，中止连五日收升。分析师指出，受累于美国股市上日收黑，台股 从近15个月收盘新高回档修正，不过交投清淡，观望明日梅姬台风来袭会否令金融市场休市。 美国公债价格上周五上扬，指标公债收益率触及两周低位，因美股走低刺激对公债的避险需求。美国指标 10年期公债价格 收益率收报1.6150%，上日收报1.6320%。 交易员预估，下日105/11期殖利率区间料在0.71-0.75%；五年券105/8期105/8 公债殖利率区 间料在0.53-0.56%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 105/11 +0.67 0.7255 0.7231-0.7255 4.50 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7255% 5 105/8 没有成交 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)