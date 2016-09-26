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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 15:16 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元或将测试1.28，受英国退欧不确定性拖累

0658GMT：
    
    * 受英国退欧不确定性及英国有可能“硬性”退欧影响，英镑持续承
压
    * 伦敦金融城担心英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)政府趋
向于“硬性”退欧
    * 如果里斯本条约第50条款生效，英国“硬性”退欧，那么英镑兑美
元可能将跌至1.00
    * 1.28(7月创下的约31年低点)是短期空头目标之一
    * 1.2915是周五触及的五周低点，较8月低点低0.005美元，1.2987为
亚洲汇市高位。
    (完)
    
  
 (编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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