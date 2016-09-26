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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 15:35 BJT

路透基点：鹰君集团已同14家银行敲定56.5亿港元项目融资--TRLPC

路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，鹰君集团有限公司已经同14家银行敲定56.5亿港元(7.30亿美元)四年期贷款，为香港大埔区的一处住宅项目提供融资。

消息人士称，鹰君集团自行安排的这笔项目融资的综合收益介于100-110个基点。

根据香港政府发布的新闻稿，鹰君集团在2014年5月透过旗下腾宝投资有限公司以24.12亿港元批得一幅住宅用地，批租期为50年。该地块位于大浦区白石角，面积约为19,400平方米。最低和最高楼面面积分别是40,740平方米和67,900平方米。

额度分配情况如下:

港元（百万）

牵头行

汇丰 870

星展银行 770

恒生银行 770

工商银行 580

中国银行 400

华侨银行 400

创兴银行 380

大华银行 380

东亚银行 310

中国建设银行亚洲 310

交通银行 240

三井住友银行 240

总计 5,650 （完）

(编译 高琦 审校 王兴亚)

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