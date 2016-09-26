路透基点：鹰君集团已同14家银行敲定56.5亿港元项目融资--TRLPC

路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，鹰君集团有限公司已经同14家银行敲定56.5亿港元(7.30亿美元)四年期贷款，为香港大埔区的一处住宅项目提供融资。

消息人士称，鹰君集团自行安排的这笔项目融资的综合收益介于100-110个基点。

根据香港政府发布的新闻稿，鹰君集团在2014年5月透过旗下腾宝投资有限公司以24.12亿港元批得一幅住宅用地，批租期为50年。该地块位于大浦区白石角，面积约为19,400平方米。最低和最高楼面面积分别是40,740平方米和67,900平方米。