金属期市：期镍由六周高点下跌，期铜受中国需求复苏希望支持

周二菲律宾政府公布审查结果时，料有更多的矿场面临被关闭的风险，其中大部分是镍矿。

自7月开始进行审查以来，菲律宾当局已经关闭了10座矿场，其中的八座是镍矿。中国镍矿石进口总量的逾90%都来自菲律宾。

周四公布的数据显示，8月中国镍矿石进口升至13个月高位430万吨，因贸易商预计供给会吃紧，所以提前囤货。

伦敦金属交易所(LME)期铜下跌0.3%至每吨4,840.50美元。沪铜则近收平，报每吨37,760元。

“中国国内铜市的改善加上缺乏进一步的货币放松，抑制了铜价的跌幅，”巴克莱在一份报告中称。

“铜市还没有走出阴霾，因供给压力还在，而全球的需求则停滞。不过短期威胁消除，市场可以稍事喘息。”(完)

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