欧洲汇市：英镑在五周低点附近交投，受退欧担忧打压

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
英镑兑美元周一下跌0.2%至1.2947美元，兑欧元 跌0.2%至0.8672英镑，日内稍早曾触及五周低位0.8678英镑。
“约翰逊对于启动第50条款的时间表、以及英国退欧谈判无需耗费两年时间的言论，对英镑产生了不利影响，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad说道。
投资者担心英国退出欧盟单一市场将把英国经济拖入衰退，并引爆英国膨胀的经常帐赤字，英国的经常帐赤字约为国内生产总值(GDP)的5%，已是发达国家中的最高水平。经常帐赤字扩大将导致货币贬值。
英国将在周四发布第二季经常帐赤字数据，预计赤字将略微缩窄。
“经常帐数据或再次突显出，如果英国经济的供应面自当前水准减弱，那么需求方面的反弹就会提高外部融资风险，”摩根士丹利在早间报告中称。
“如果英国退欧谈判的重点不放在维持英国进入欧盟市场的完全准入地位，这个情况或许会发生。鉴于商业投资和具体执行之间存在数月的滞后，商业投资放缓对经济的打击效应也会延迟出现。”
9月初时，英镑已从7月地位上涨约5%，数据显示退欧公投后经济表现相对较好。但随着议会进入会期，退欧的担忧又重新回到了投资者的视线，并令市场人气承压。(完)
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全部现汇报价 (编译 李春喜/王琛；审校 白云/高琦)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍