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市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 16:09 BJT

欧洲汇市：英镑在五周低点附近交投，受退欧担忧打压

英镑兑美元周一下跌0.2%至1.2947美元，兑欧元 跌0.2%至0.8672英镑，日内稍早曾触及五周低位0.8678英镑。

“约翰逊对于启动第50条款的时间表、以及英国退欧谈判无需耗费两年时间的言论，对英镑产生了不利影响，”FXTM首席市场分析师Jameel Ahmad说道。

投资者担心英国退出欧盟单一市场将把英国经济拖入衰退，并引爆英国膨胀的经常帐赤字，英国的经常帐赤字约为国内生产总值(GDP)的5%，已是发达国家中的最高水平。经常帐赤字扩大将导致货币贬值。

英国将在周四发布第二季经常帐赤字数据，预计赤字将略微缩窄。

“经常帐数据或再次突显出，如果英国经济的供应面自当前水准减弱，那么需求方面的反弹就会提高外部融资风险，”摩根士丹利在早间报告中称。

“如果英国退欧谈判的重点不放在维持英国进入欧盟市场的完全准入地位，这个情况或许会发生。鉴于商业投资和具体执行之间存在数月的滞后，商业投资放缓对经济的打击效应也会延迟出现。”

9月初时，英镑已从7月地位上涨约5%，数据显示退欧公投后经济表现相对较好。但随着议会进入会期，退欧的担忧又重新回到了投资者的视线，并令市场人气承压。(完)

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