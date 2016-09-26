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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 15:45 BJT

《汇市简讯》市场开始厌恶风险，应支撑欧元兑美元

0729GMT： 
    
    * 日股日经指数收低1.25%，在一目均衡云区日线获得支撑 reut.rs/2cVq3pg
    * 穆迪下调土耳其评级后，土耳其资产下跌
    * 尽管美联储再次维持利率不变，但欧元兑美元空头几无变动
    * 德国9月Ifo企业景气判断指数将于0800GMT公布，预计将从前月的1
06.2升至106.4，因预期和现况分项指数均好转
    * 尽管美联储上周维持利率不变，但美元及欧元区仍维持较宽的利差
，因此仍打压欧元兑美元
    * 只有打破8月走势区间1.1046-1.1366，才有理由感到兴奋    
    (完)
    
      

 (编译 于春红; 审校 孙茉莉)

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