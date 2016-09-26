全球金市：金价因美元走坚而小跌，市场关注美国总统候选人辩论

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
美国共和党总统候选人特朗普和民主党候选人希拉里克林顿，将于周二0100GMT展开首场大选辩论，投资人希望寻找谁可能赢得总统选举的迹象。
“随着特朗普逐渐缩小与希拉里的差距，相关不确定性可能会令金价得到支撑，”MKS PAMP Group资深贵金属交易员Alex Thorndike称。
“我们认为在总统大选辩论之前，金价将继续维持在近期的1,330-1,340美元区间，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在另一项报告中称。
波士顿联储总裁罗森格伦周五表示，他相信现在就需要温和渐进地上调利率，并警告称失业率降至可持续水平以下可能会破坏美国经济复苏。
周五决策者的言论显示，美联储内部对于何时进行下次升息的分歧，似乎主要取决于对就业市场前景看法的分歧。
美国商品交易管理委员会(CFTC)的数据显示，截至9月20日当周投机客连续第二周下调期金净多仓。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周五黄金持仓量上升0.03%，至951.22吨，周四为950.92吨。
现货银 跌0.6%至每盎司19.53美元；前一交易日下跌近1%。现货铂金 下跌近1%至每盎司1,041美元；现货钯金 跌1%至每盎司694美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/刘秀红；审校 于春红/孙茉莉)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583