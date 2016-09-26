全球金市：金价因美元走坚而小跌，市场关注美国总统候选人辩论

美国共和党总统候选人特朗普和民主党候选人希拉里克林顿，将于周二0100GMT展开首场大选辩论，投资人希望寻找谁可能赢得总统选举的迹象。

“随着特朗普逐渐缩小与希拉里的差距，相关不确定性可能会令金价得到支撑，”MKS PAMP Group资深贵金属交易员Alex Thorndike称。

“我们认为在总统大选辩论之前，金价将继续维持在近期的1,330-1,340美元区间，”MKS PAMP Group交易员Sam Laughlin在另一项报告中称。

波士顿联储总裁罗森格伦周五表示，他相信现在就需要温和渐进地上调利率，并警告称失业率降至可持续水平以下可能会破坏美国经济复苏。

周五决策者的言论显示，美联储内部对于何时进行下次升息的分歧，似乎主要取决于对就业市场前景看法的分歧。

美国商品交易管理委员会(CFTC)的数据显示，截至9月20日当周投机客连续第二周下调期金净多仓。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold TrustGLD周五黄金持仓量上升0.03%，至951.22吨，周四为950.92吨。

现货银 跌0.6%至每盎司19.53美元；前一交易日下跌近1%。现货铂金 下跌近1%至每盎司1,041美元；现货钯金 跌1%至每盎司694美元。(完)

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