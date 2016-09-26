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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 16:09 BJT

《全球汇市》日圆上扬，此前日本央行总裁重申负利率政策论调

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1230  1.1222  +0.07  +3.41  1.0860
    美元/日圆            100.61  100.98  -0.37 -16.37  120.30
    欧元/日圆         112.98  113.35  -0.33 -13.41  130.47
    美元/瑞郎            0.9697  0.9701  -0.04  -3.20  1.0018
    英镑/美元            1.2930  1.2972  -0.32 -12.27  1.4738
    美元/加元            1.3179  1.3167  +0.09  -4.77  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6803  6.6786  +0.03  +1.71  6.5680
    澳元/美元            0.7605  0.7618  -0.17  +4.54  0.7275
    新西兰元/美元        0.7231  0.7235  -0.06  +5.95  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0892  1.0892  +0.00  +0.06  1.0886
    欧元/英镑         0.8684  0.8654  +0.35 +17.88  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6026  9.5875  +0.16  +4.71  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1384  8.1103  +0.35  -7.93  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/刘秀红/王洋/于春红; 审校 李春喜/艾茂林/孙茉莉)

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