《全球汇市》日圆上扬，此前日本央行总裁重申负利率政策论调

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1230 1.1222 +0.07 +3.41 1.0860 美元/日圆 100.61 100.98 -0.37 -16.37 120.30 欧元/日圆 112.98 113.35 -0.33 -13.41 130.47 美元/瑞郎 0.9697 0.9701 -0.04 -3.20 1.0018 英镑/美元 1.2930 1.2972 -0.32 -12.27 1.4738 美元/加元 1.3179 1.3167 +0.09 -4.77 1.3839 美元/离岸人民币 6.6803 6.6786 +0.03 +1.71 6.5680 澳元/美元 0.7605 0.7618 -0.17 +4.54 0.7275 新西兰元/美元 0.7231 0.7235 -0.06 +5.95 0.6825 欧元/瑞郎 1.0892 1.0892 +0.00 +0.06 1.0886 欧元/英镑 0.8684 0.8654 +0.35 +17.88 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.6026 9.5875 +0.16 +4.71 9.1705 美元/挪威克朗 8.1384 8.1103 +0.35 -7.93 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/刘秀红/王洋/于春红; 审校 李春喜/艾茂林/孙茉莉)