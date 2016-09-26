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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 16:14 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月26日

路透9月26日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时
间16:12时，1港元=0.86004人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为20.8%，高于上交易日收盘的20.32%。
    
   公司名       A股代码      H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                      4.41           4.85          1.06
 建设银行                                      5.16           5.79          1.04
 中国银行                                      3.37           3.53          1.11
 农业银行                                      3.12           3.33          1.09
 招商银行                                     18.00          19.50          1.07
 中信银行                                      5.87           5.24          1.30
 交通银行                                      5.50           6.01          1.06
 民生银行                                      9.31           8.89          1.22
 中国人寿                                     21.55          20.50          1.22
 中国平安                                     34.38          41.00          0.97
 中国太保                                     29.02          29.25          1.15
 中信证券                                     15.92          16.72          1.11
 新华人寿                                     41.00          33.80          1.41
 海通证券                                     15.87          13.38          1.38
 华能国际                                      7.07           4.88          1.68
 大唐发电                                      3.83           2.10          2.12
 华电国际                                      4.96           3.50          1.65
 中煤能源                                      5.57           4.03          1.61
 中国神华                                     14.99          15.14          1.15
 中国石油                                      7.19           4.98          1.68
 兖州煤业                                     11.59           4.95          2.72
 中国石化                                      4.80           5.38          1.04
 上海石化                                      5.74           3.95          1.69
 中海油服                                     11.75           6.19          2.21
 仪征化纤                                      3.85           1.44          3.11
 中国铝业                                      3.73           2.82          1.54
 江西铜业                                     13.84           8.98          1.79
 洛阳钼业                                      3.70           1.64          2.62
 紫金矿业                                      3.17           2.54          1.45
 马钢股份                                      2.74           1.82          1.75
 鞍钢股份                                      4.61           3.94          1.36
 重庆钢铁                                      2.52           2.29          1.28
 海螺水泥                                     16.70          21.40          0.91
 洛阳玻璃                                     25.61           5.92          5.03
 京城机电                                      9.40           3.37          3.24
 中联重科                                      4.63           2.88          1.87
 金隅股份                                      4.21           2.84          1.72
 中国国航                                      7.34           5.37          1.59
 东方航空                                      6.13           3.64          1.96
 南方航空                                      7.03           4.39          1.86
 中国远洋                                      5.08           2.76          2.14
 中海集运                                      3.97           1.69          2.73
 中集集团                                     13.70           8.93          1.78
 中海发展                                      6.49           4.26          1.77
 宁沪高速                                      8.93          10.76          0.96
 深高速                                        8.60           8.19          1.22
 成渝高速                                      4.66           2.95          1.84
 皖通高速                                     12.19           6.62          2.14
 广深铁路                                      4.06           4.03          1.17
 中国南车                                      8.99           7.16          1.46
 中国交建                                     11.04           8.27          1.55
 中国铁建                                      8.95           8.79          1.18
 中国中铁                                      7.09           5.66          1.46
 长城汽车                                     10.19           7.39          1.60
 比亚迪                                       55.40          52.15          1.24
 广汽集团                                     22.21           9.98          2.59
 青岛啤酒                                     31.81          31.30          1.18
 白云山                                       24.48          19.68          1.45
 新华制药                                     12.81           5.74          2.59
 海信科龙                                     11.01           6.30          2.03
 南京熊猫                                     15.01           7.86          2.22
 晨鸣纸业                                      8.53           7.17          1.38
 上海医药                                     19.37          20.20          1.11
 中兴通讯                                     14.52          11.30          1.49
 东方电气                                      9.55           6.21          1.79
 潍柴动力                                      8.93          10.32          1.01
 东北电气                                      6.79           2.95          2.68
 广船国际                                     26.52          11.82          2.61
 昆明机床                                      7.96           2.80          3.31
 一拖股份                                     10.40           4.27          2.83
 北辰实业                                      4.16           2.66          1.82
 创业环保                                      8.83           4.51          2.28
 中国中冶                                      3.96           2.62          1.76
 金风科技                                     15.50          11.88          1.52
 丽珠                                         53.16          45.30          1.36
 万科                                         24.68          19.72          1.46
 郑煤机                                        5.77           3.54          1.90
 大连港                                        2.39           1.39          2.00
 山东墨龙                                     11.10           3.37          3.83
 浙江世宝                                     42.58          11.00          4.50
 复星医药                                     23.28          23.55          1.15
 光大银行                                      3.73           3.68          1.18
 东江环保                                     19.12          12.86          1.73
 上海电气                                      8.42           3.76          2.60
 广发证券                                     15.94          16.62          1.12
 华泰证券                                     17.68          15.88          1.29
 东方证券                                     15.77           7.94          2.31
 光大证券                                     15.93          11.92          1.55
 
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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