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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 17:02 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘微升，市场缺乏指引短期料易升难跌

* 人民币收盘微升，汇价维持窄幅波动
    * 大行续向市场提供美元流动性
    * 汇市进入稳定的“SDR行情”
    * 波动空间狭窄市场交投热情不高
    * 预计短期内汇价料易升难跌

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京9月26日 - 人民币兑美元即期 周一收盘微升，汇价基本维持在6.67
元上下各10个点的狭窄区间内运行，中间价则下调74点。交易员称，近日市场缺乏方向指引
，而大行仍在6.67元附近值守，汇市已经进入稳定的“SDR行情”，但可以预计短期内汇价
料易升难跌。
    
    他们并指出，10月1日人民币入篮SDR(特别提款权)前，估计大行会持续维稳，但短期的
窄幅波动不能代表长期趋势，回到8.11汇改前的窄幅波动可能性有限；由于国庆长假临近，
后半周隔夜资金成本较高，赌方向的机构可能在后半周行动。
    
    “早盘很稳定，大家默认大行会在这里，大行也真的在这里。没什么波动，自营很难赚
钱，大家交易热情不高。”一中资行交易员称。    

    而另一中资行资深交易员指出，中期人民币看跌，但短期大行维稳态度坚决，可以预计
两三周以内人民币下跌空间有限，需要结汇的企业可以择机结汇，国庆之后可能出现小幅升
值。

    全球汇市方面，日圆周一表现强势，日本央行再次承诺将采取一切必要措施让通胀回升
，其中包括进一步调降负利率。市场所有目光将投向晚间将举行的美国大选辩论，投资者最
关心的是特朗普赢得总统大选的机率，以及许多分析师认为的这位贸易保护主义者胜选将对
美元构成提振。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                 今日             上日           升贬
          即期成交价格               6.6699            6.67           0.00%
                中间价               6.6744           6.667          -0.11%
          成交额                  220.67亿美元     211.78亿美元         
              日内波动幅度(pips)       27           日低6.6712     日高6.6685
                今年以来升贬幅度                                        -2.64%
          2005年汇改以来升贬幅度                                        24.09%
           一年期美元/人民币掉期            721                               
                                                                   
                                                                        
 离岸人民币市场                       今日             上日                   
                CNH即期              6.6805           6.6793                  
         一年期NDF                   6.8545           6.855                   
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6706；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.4876、6.6134和8.6366。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 张喜良/曾祥进)

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