土耳其金融市场：股汇债全线挫跌，受穆迪调降评等至垃圾级拖累

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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Finansbank首席经济学家Gokce Celik说，评级下调将引发投资者撤走资金，例如养老基金。
土耳其指标10年期公债收益率从周五的9.51%升至10.01%，里拉/美元 走软至2.99，穆迪上周五宣布调降评级前报2.9550。
穆迪将土耳其的长期发行人和优先无担保债券评等从Baa3降至非投资级Ba1。但其展望仍为“稳定”，称因土耳其规模7,200亿美元的经济灵活有弹性，良好的财政追踪纪录抵销了其所面临的国际收支压力。
在7月15日土耳其政变失败后，标准普尔立即将该国评级调降两个级距。在三大评级机构中，只有惠誉对土耳其维持投资评级，并将在2017年初对此评级进行评估。
土耳其总统顾问称，评等降至“垃圾级”后，土耳其资产料有20-30亿美元资金撤出。
Markit数据显示，土耳其五年期信用违约互换(CDS) 最多跳涨30个基点至276个基点，触及7月中旬政变失败以来最高。(完)
(编译 王琛/艾茂林; 审校 蔡美珍/白云)
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