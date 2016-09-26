土耳其金融市场：股汇债全线挫跌，受穆迪调降评等至垃圾级拖累

Finansbank首席经济学家Gokce Celik说，评级下调将引发投资者撤走资金，例如养老基金。

土耳其指标10年期公债收益率从周五的9.51%升至10.01%，里拉/美元 走软至2.99，穆迪上周五宣布调降评级前报2.9550。

穆迪将土耳其的长期发行人和优先无担保债券评等从Baa3降至非投资级Ba1。但其展望仍为“稳定”，称因土耳其规模7,200亿美元的经济灵活有弹性，良好的财政追踪纪录抵销了其所面临的国际收支压力。

在7月15日土耳其政变失败后，标准普尔立即将该国评级调降两个级距。在三大评级机构中，只有惠誉对土耳其维持投资评级，并将在2017年初对此评级进行评估。

土耳其总统顾问称，评等降至“垃圾级”后，土耳其资产料有20-30亿美元资金撤出。

Markit数据显示，土耳其五年期信用违约互换(CDS) 最多跳涨30个基点至276个基点，触及7月中旬政变失败以来最高。(完)