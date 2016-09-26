版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 26日 星期一 16:48 BJT

全球贵金属：9月23日SPDR黄金持仓增0.03%，iShares白银持仓增0.29%

路透9月26日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量较周四增加0.0
3%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量增加0.29%。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期        变动     增减
    SPDR      30,582,535.1  9月23日  30,572,995.3  9月22日      9,539.8  0.03%
    iShares  364,523,443.7  9月23日 363,479,127.9  9月22日  1,044,315.8  0.29% (完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 汪红英；审校 王兴亚)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐