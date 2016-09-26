路透基点：国银租赁要求降低联贷利率后，吸引10家银行参与--TRLPC

路透香港9月26日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，国银金融 租赁股份有限公司已完成1.5亿美元三年期境内贷款，尽管国银租赁上个 月要求银团降低贷款利率，仍吸引到10家银行参与。 在国银租赁要求降低利率以前，原本已有11家银行在一般分销阶段总 计承贷3.70亿美元。而在国银租赁提出新要求后，银行必须再次寻求参贷 批准。 消息人士称，韩国产业银行最后退出了该案。 在国银租赁提出新要求以前，担任牵头行兼簿记行的永丰银行（中国 ）和富邦华一银行已打算各自承担3,000万美元的额度。最后，两家银行 现在分别承贷2,000万美元。 由于国银租赁没有行使5,000万美元的绿鞋贷款，10家参贷行也都缩 减了他们的承贷额度。协议在周一签署。 国银租赁是在8月底该案快要完成时提出价格调整要求，原先贷款利 率为六个月期Libor加码120个基点，之后降低为三个月期Libor加码115个 基点。最高综合收益从129个基点降至124个基点。（参看9月19日报导 ） 穆迪/标普/惠誉给予国银租赁的评级为A1/A+/A+。 贷款额度分配情况如下: 美元（百万） 牵头行兼簿记行 永丰银行（中国） 20.0 富邦华一银行 20.0 牵头行 中国邮政储蓄银行 16.0 兆丰国际商业银行 16.0 共同主办行(联合牵头行) 台湾银行 12.0 国泰世华银行 12.0 印度国家银行 12.0 台湾企银 12.0 参贷行 台湾土地银行 8.5 彰化商业银行 8.5 首都银行（中国） 8.5 华南商业银行 4.5 总计 150 （完） (编译 高琦 审校 蔡美珍)