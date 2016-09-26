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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 17:01 BJT

英国数据：8月抵押贷款批准件数为36,996件，创2015年1月来最低--BBA

路透伦敦9月26日 - 英国银行业者协会(BBA)周一称，英国银行业8月抵押贷款批准件数降至2015年1月以来最低。

该数据延续今年开局不久便出现的放缓态势，即在4月份针对买房出租的地产提高征税、以及6月退欧公投之前出现的放缓现象。

英国银行业8月购房抵押贷款批准件数为36,997件，低于7月份的37,672件，较2015年8月下降21%。

BBA称，当月信用卡贷款净额增幅亦放缓，为增加1.36亿英镑，低于7月份2.9亿英镑的增幅。

BBA数据中不包括占抵押贷款约三分之一的互助型房屋抵押贷款协会 的放贷数据。英国央行将于周四公布更为全面的抵押贷款数据。(完) (编译 刘秀红；审校 汪红英)

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