台湾汇市：台币兑美元收贬，观望美国总统大选辩论

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 台币兑美元收贬，中止连两日升值走势 * 观望美国大选辩论，海外NDF折价幅度收敛 * 明日台币主要区间暂看31.200-31.500 路透台北9月26日 - 台币兑美元 周一收贬，中止连两日升值走势。交易员表示，因投资人观望美 国总统大选首场辩论，部分资金为降低风险撤离亚洲新兴市场，不过并未引发明显波动。 他们表示，海外NDF折价幅度收敛，且韩元兑美元 下跌，一早即有外资的美元买盘，不过季底 有抛汇需求的出口商刚好提供筹码，使得台币贬值幅度受到抑制。 〞重头戏是辩论，台币兑美元还在31.200-31.500区间，还算平静。〞一位外商银行交易主管说。 他认为，若是辩论结果有利于川普，纵然国际市场会出现动荡，但应该只是短期现象，毕竟离选举还有一 段时间，各阵营民调将互有消长。 另一公股银行交易员指出，外资今日虽有买汇需求，但量不大，在股市的卖超额度也算中性。未来还是要 观察台股表现，若是指数始终无法突破9,250点，还是要留心外资因应年底美联储升息而自新兴亚洲市场撤出 的风险。 中度台风梅姬来袭，可能令明日金融市场休市。不过交易员指出，出口商没有急着抛汇的需求，因为离季 底还有四个交易日。 台湾中央气象局周一上午11:30发出中度台风--梅姬(MEGI)的陆上台风警报。 交易员预估，明日台币主要区间暂看31.200-31.500。 台湾股市周一随亚洲主要股市收跌1%，中止连五日涨势。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台 股转为卖超31.89亿台币，中止先前连五个交易日买超共计259.41亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一 个月天期美元/台币远汇 报31.414/31.444，上日收在31.300。 韩元兑美元 国内收报1,107.9，较上周五收盘价1,102.4跌0.5%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.432 31.330 31.375-31.446 31.375 7.40 5.26 司 元太外汇经纪公 31.431 31.329 31.375-31.445 31.375 3.34 3.20 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.090/-0.075 美元/台币六个月期 -0.255/-0.225 -0.315/-0.280 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜 ；审校 曾祥进)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583