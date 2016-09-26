台湾汇市：台币兑美元收贬，观望美国总统大选辩论

* 台币兑美元收贬，中止连两日升值走势 * 观望美国大选辩论，海外NDF折价幅度收敛 * 明日台币主要区间暂看31.200-31.500 路透台北9月26日 - 台币兑美元 周一收贬，中止连两日升值走势。交易员表示，因投资人观望美 国总统大选首场辩论，部分资金为降低风险撤离亚洲新兴市场，不过并未引发明显波动。 他们表示，海外NDF折价幅度收敛，且韩元兑美元 下跌，一早即有外资的美元买盘，不过季底 有抛汇需求的出口商刚好提供筹码，使得台币贬值幅度受到抑制。 〞重头戏是辩论，台币兑美元还在31.200-31.500区间，还算平静。〞一位外商银行交易主管说。 他认为，若是辩论结果有利于川普，纵然国际市场会出现动荡，但应该只是短期现象，毕竟离选举还有一 段时间，各阵营民调将互有消长。 另一公股银行交易员指出，外资今日虽有买汇需求，但量不大，在股市的卖超额度也算中性。未来还是要 观察台股表现，若是指数始终无法突破9,250点，还是要留心外资因应年底美联储升息而自新兴亚洲市场撤出 的风险。 中度台风梅姬来袭，可能令明日金融市场休市。不过交易员指出，出口商没有急着抛汇的需求，因为离季 底还有四个交易日。 台湾中央气象局周一上午11:30发出中度台风--梅姬(MEGI)的陆上台风警报。 交易员预估，明日台币主要区间暂看31.200-31.500。 台湾股市周一随亚洲主要股市收跌1%，中止连五日涨势。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台 股转为卖超31.89亿台币，中止先前连五个交易日买超共计259.41亿台币。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一 个月天期美元/台币远汇 报31.414/31.444，上日收在31.300。 韩元兑美元 国内收报1,107.9，较上周五收盘价1,102.4跌0.5%。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公 31.432 31.330 31.375-31.446 31.375 7.40 5.26 司 元太外汇经纪公 31.431 31.329 31.375-31.445 31.375 3.34 3.20 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.090/-0.075 美元/台币六个月期 -0.255/-0.225 -0.315/-0.280 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜 ；审校 曾祥进)