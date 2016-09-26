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亚洲 | 2016年 9月 26日 星期一 17:12 BJT

台湾汇市：台币兑美元收贬，观望美国总统大选辩论

* 台币兑美元收贬，中止连两日升值走势
    * 观望美国大选辩论，海外NDF折价幅度收敛
    * 明日台币主要区间暂看31.200-31.500

    路透台北9月26日 - 台币兑美元 周一收贬，中止连两日升值走势。交易员表示，因投资人观望美
国总统大选首场辩论，部分资金为降低风险撤离亚洲新兴市场，不过并未引发明显波动。
   
    他们表示，海外NDF折价幅度收敛，且韩元兑美元 下跌，一早即有外资的美元买盘，不过季底
有抛汇需求的出口商刚好提供筹码，使得台币贬值幅度受到抑制。
    
     〞重头戏是辩论，台币兑美元还在31.200-31.500区间，还算平静。〞一位外商银行交易主管说。 
    
    他认为，若是辩论结果有利于川普，纵然国际市场会出现动荡，但应该只是短期现象，毕竟离选举还有一
段时间，各阵营民调将互有消长。
    
    另一公股银行交易员指出，外资今日虽有买汇需求，但量不大，在股市的卖超额度也算中性。未来还是要
观察台股表现，若是指数始终无法突破9,250点，还是要留心外资因应年底美联储升息而自新兴亚洲市场撤出
的风险。
    
    中度台风梅姬来袭，可能令明日金融市场休市。不过交易员指出，出口商没有急着抛汇的需求，因为离季
底还有四个交易日。
    
    台湾中央气象局周一上午11:30发出中度台风--梅姬(MEGI)的陆上台风警报。   
   
    交易员预估，明日台币主要区间暂看31.200-31.500。
    
    台湾股市周一随亚洲主要股市收跌1%，中止连五日涨势。台湾证券交易所周一资料显示，外资及陆资在台
股转为卖超31.89亿台币，中止先前连五个交易日买超共计259.41亿台币。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，终场指标一个月天期美元/台币换汇点折价幅度收敛；目前一
个月天期美元/台币远汇 报31.414/31.444，上日收在31.300。
    
    韩元兑美元  国内收报1,107.9，较上周五收盘价1,102.4跌0.5%。 
    
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 16:00            台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价     成交量   上日 
                       报价                                       亿美元  
 台北外汇经纪公      31.432    31.330  31.375-31.446    31.375      7.40    5.26
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.431    31.329  31.375-31.445    31.375      3.34    3.20
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.040/-0.030              -0.090/-0.075
 美元/台币六个月期        -0.255/-0.225              -0.315/-0.280
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　        

 (记者 詹静宜 ；审校 曾祥进)

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